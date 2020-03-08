Jordi Alba'dan Adem Ljajic tepkisi

Barcelona'nın Real Sociedad'ı sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada forma giyen Jordi Alba, ıslıklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Alba, maç içinde ıslıklanmasına isyan ederek tüm taraftarların düşüncesine saygı duyduğunu, ancak skor 0-0 iken ıslıklanmayı anlamadığını söyledi.

90 dakika sahada kalan Alba'nın, maç sonu açıklaması şu şekilde:

"Taraftarların ıslıklamasına saygı duyuyorum ama onlar da bana saygı duymalı. Kimse kötü oynamayı sevmez, bizim şu andaki oyunumuzu da beğenmeyebilirler ama 15. dakikada, skor 0-0 iken ıslıklanmak hoşuma gitmiyor. İşler iyi gitmediğinde onunla yaşamak ve güçlü durmak zorundayız."