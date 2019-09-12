Fernandes: Quaresma, Beşiktaş'ın kaybı bizim kazancı

Portekiz basınına konuşan Fernandes, Beşiktaş'ın takımdan gönderdiği Quaresma'nın, Kasımpaşa'yı tercih etmesini değerlendirdi.

Portekizli yıldızla oynamanın heyecanını yaşadığını belirten Jorge Fernandes şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş'ın kaybı, bizim kazancımız oldu. Q7'nin gelişi hakkında söyleyebileceğim en önemli şey bu. Çünkü gittiği her yerde muazzam kalitesi ve tekniğiyle kazanan takımların bir parçası oldu. Ekibimize ve hücum gücümüze kalite kattı.





"Q7'DEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Onun bize çok yardım edeceğini söyleyebilirim. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Çünkü çok şey yaşadı ve birçok aşamadan geçti. Bu daha iyi bir oyuncu olmama yardımcı olacak. Ben de ondan elimden geldiğince yararlanmaya çalışacağım. Belki Quaresma ile bir gün Porto'da yeniden oynamak imkanı da bulabilirim. Porto benim duygusal bağım olan bir kulüp."