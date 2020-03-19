Ensonhaber.com'a dön

Jorge Jesus'un ikinci testi negatif çıktı

Daha önce koronavirüse yakalandığını açıklayan Jorse Jesus, ikinci bir test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını duyurdu.

| AA
Yorum Yap

Jorge Jesus'un ikinci testi negatif çıktı

65 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus, sevenlerini mutlu eden bir haber verdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Jesus, "Koronavirüs ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Jesus'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM