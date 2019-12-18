Jorge Mendes: Ronaldo futbolu Juve'de bırakabilir

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo'nun futbol hayatını Juventus forması altında sonlandırabileceğini söyledi.

"Cristiano, futbolu Juventus'tayken bırakabilir." diyen Mendes, Ronaldo'nun Juventus'ta çok iyi bir teknik adamla çalıştığını da ifade etti.

"BU RONALDO'YU DAHA ÇOK MOTİVE EDER"

Mendes, Cristiano Ronaldo'nun son iki yılda da Ballon d'Or'u kazanamamış olmasıyla ilgili ise, "Bana göre adaletsiz bir durum var. Ama bu ancak Cristiano'yu daha çok motive eder..." diye konuştu.