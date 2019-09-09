Jorge Mendes'in Galatasaray'dan kazandığı para

2 ay Radamel Falcao’nun peşinde koşan ve transfer sezonunun son günlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray’ın Portekizli menajer Jorge Mendes’e ödediği ücret ortaya çıktı.

TAKSİTLERLE ÖDENECEK

Transferde Jorge Mendes, Ahmet Bulut ve Monaco’yla iyi ilişkileri bulunan Özgün Koyutürk’ü aracı olarak kullanan sarı kırmızılı yöneticilerin Mendes’e 1,5 milyon euro (Yaklaşık 10 milyon TL) ödeyeceği belli olurken, bu paranın ünlü menajere taksitler halinde verileceği kaydedildi.

Yapılan anlaşmaya göre Falcao’ya yıllık 5 milyon euronun yanı sıra 4 milyon euro bonus taahhüt eden Galatasaray’ın Fransız kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemediği belirtildi.

Yıldız golcünün alacağı maaşın (2 milyon eurosu peşin) 10 takside bölünerek verilecek olması dikkatlerden kaçmadı.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

Milli maç arasını yoğun antrenman yaparak geçiren ve hazırlık maçında fit bir görüntü veren Falcao’nun son görüntüsü teknik heyeti bir hayli sevindirirken, yıldız golcünün Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkacağı ve taraftarlarının önünde şov yapacağı ifade ediliyor.