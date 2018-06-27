Jorgensen'den F.Bahçe'ye transfer sinyali

Fenerbahçe'de transfer gündeminin önemli ismi Nikolai Jorgensen, Rusya kampında Milliyet'e özel açıklamalar yaptı.

Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselme başarısı gösteren Danimarka'nın forveti Jorgensen, Senad Ok'un Fenerbahçe ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Fransa maçı ve bir üst tura yükselmeleri hakkında, "Bence çok güzeldi. Danimarka için çok iyi oldu.Tabii zor bir geceydi.Gol atamasak da grubu 2.olarak tamamladık ve bunu hep birlikte kutladık.Çok güzel bir gün hepimiz için." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR KULÜP"

Jorgensen, Fenerbahçe haberleri ile ilgili, "Fenerbahçe çok iyi bir kulüp. Simon Kjaer orda oynamıştı. Ben de Kjaer ile birlikte oynadım.Gerçekten çok iyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Danimarka'da Fenerbahçeli birçok arkadaşım var zaten." şeklinde konuştu.

"RESMİ TEKLİF YOK"

Danimarkalı futbolcu, son olarak Sarı-Lacivertli kulüpten kendisine resmi teklif gelmediğini söyleyerek, "Evet, inanın ben de siz ne duyduysanız onları duydum.Hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

"İLGİNİN FARKINDAYIM"

Golcü isim Fenerbahçelilerin kendisine Instagram hesabından mesajlar gönderdiği belirterek kendisine ilginin farkında olduğunu belirtti.