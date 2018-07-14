Jorginho 57 milyon euroya Chelsea'de

İngiliz ekibi, Napoli'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu Napoli'den transfer etti.

57 MİLYON EURO ÖDENDİ

Chelsea, yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Napoli'de beraber çalıştığı ve Manchester City başta Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Jorginho ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Chelsea, Jorginho'nun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 57 milyon euroya gerçekleştiğini öne sürdü. Napoli'nin 2014'ün ocak ayında 9,5 milyon euroya Verona'dan renklerine bağladığı Jorginho, İtalya Milli Takımı formasını 8 kez giydi.