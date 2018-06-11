Jorginho Manchester City'de gibi

Napoli, Manchester City'nin Brezilyalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho'nun bonservisi için yaptığı 50 milyon euroluk teklifi reddetse de transfer sona ermek üzere.

Transfer haberini ise Napoli Başkanı de Laurentiis verdi. De Laurentiis, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde transferin sonlanacağını açıkladı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın geçtiğimiz aylarda transferde bir numaralı sıraya koyduğu Brezilyalı için konuşan De Laurentiis, "Hala tam olarak oyuncunun ücreti konusunda anlaşamadık; ancak önümüzdeki bir kaç gün içerisinde transfer sonlanır. Manchester City ile iyi ilişkilerimiz var ve her şey mümkün." diye konuştu.