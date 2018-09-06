Jorginho'nun aklı İtalya'da

Chelsea’nin Premier League’deki ilk dört maçını kazanmasında büyük pay sahibi olan Jorginho, performansıyla menajer Maurizio Sarri'nin gözüne girmeyi başardı.

İKİ LİG ARASINDA FARK VAR

Ligin yüksek temposunu ve fizikselliğini beğendiğini söyleyen İtalyan futbolcu, ligdeki tüm oyuncuların sahaya yüzde yüzünü verdiğini ifade etti. Jorginho, Serie A ile Premier League arasında ritim ve oyun olarak büyük bir fark olduğunu ve bundan keyif aldığını dile getirdi.

Ligdeki ilk dört maçta 90 dakika sahada kalıp 1 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, Napoli ile dört sezon geçirmesinin ardından temmuz ayında 50 milyon Euro karşılığında, Londra ekibi Chelsea’ye transfer olmuştu.