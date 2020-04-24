Josa Sosa: Transfer için konuşmak doğru olmaz

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada karantina günlerini evde geçiren bordo-mavili ekibin kaptanı Jose Sosa, kendini hazır tutmak için evde çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Arjantinli yıldız, transfer iddialarıyla ilgili de konuştu.

''TRANSFER KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ''

TNT Sports'a konuşan yıldız oyuncu, bugünlere gelmesinde Estudiantes kulübünün çok büyük bir katkısı olduğunu belirterek, "Orada bağlantılarım var. Çok iyi ilişkiler kurduğum arkadaşlarım var. Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes’e dönerim. Trabzonspor'un oyuncusuyum ve sezon sonu burada sözleşmem bitiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer konuşmak doğru olmaz. İnsanları yanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı.