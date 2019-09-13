Jose Mourinho: Lionel Messi beni daha iyi yaptı

Portekizli teknik dirketör Jose Mourinho, İspanyol haber ajansı EFE'ye röportaj verdi. Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde rakip olduğu Lionel Messi hakkında da konuştu.

"DÜNYA TARİHİNİN EN İYİLERİNDEN BİRİSİYLE RAKİPTİM"

Kariyerine İngiltere'de yorumculuk yaparak sürdüren Mourinho, Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi hakkında ''Birlikte oynadığım futbolcular bana çok şey kattı. Aynı zamanda rakip olduğum futbolcular da öyle. Örneğin Lionel Messi... Messi ile hiç aynı takımda olmadık, her zaman rakiptik. Ona karşı önlemler almaya çalıştım. Messi, beni daha iyi bir teknik direktör yaptı. Dünya tarihinin en iyilerinden birisiyle rakiptim.'' sözlerini kullandı.

"RONALDO EN İYİSİ"

Mourinho, geçtiğimiz günlerde de eski oyuncusu Cristiano Ronaldo için ''Cristiano Ronaldo, 34 yaşında üst seviyede oynuyor. Üst seviye bir takımda tutkulu şekilde mücadele ediyor. Sadece kazanmayı ve rekor kırmayı düşünen bir adam. O en iyisi, o bir fenomen! Onun yaptıklarına hiç şaşırmıyorum.'' demişti.