Jose Mourinho: Nadal'dan fantastik bir futbolcu olurdu

İngiltere'de Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlemeye giden Jose Mourinho, ilginç sözler kullandı.

Rafael Nadal'ın Kyrgios ile oynadığı maçı izleyen Portekizli teknik direktör, ''Nadal, fantastik bir futbolcu olabilirdi. Amcası zaten futbolcu. Şans eseri 1996'da benim takımımdaydı. Bu fizik ve mentalite yapısı ile çok iyi bir futbolcu çıkardı. Bana rakip olmadığı için kendisine teşekkür ederim.'' diye konuştu.

''TENİSTE TEK BAŞINASIN''

Tenis ile futbolu kıyaslayan Mourinho, ''Futbolda sahada 11 kişide baskı oluyor. Biri, başka bir futbolcuyu suçlayabilir. Teniste ise sahada tek başınasın. Koçun bile senle konuşamıyor. 2013'te Andy Murray şampiyon olduğunda neler hissettiğini çok iyi anlayabilmiştim. Ben aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanınca böyle hissetmiştim.'' dedi.