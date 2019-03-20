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Jose Mourinho: Ne istediğimi biliyorum, bekleyeceğim

Jose Mourinho, yeni bir takımın başına geçmek için yeni sezonu beklediğini açıkladı.

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Jose Mourinho: Ne istediğimi biliyorum, bekleyeceğim

Manchester United'daki görevine son verildikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, geleceğine dair konuştu.

beIN Sports'a konuşan Portekizli teknik adam, yeni bir takım çalıştırmak için beklediğini belirterek, ''Neleri istemediğimi biliyorum. Zaten üç, dört kulübü reddetmemin nedeni de bu. Ayrıca neleri istediğimi de biliyorum ve bunun için bekleyeceğim'' dedi.

Milli takım çalıştırmaya sıcak bakmadığını da ekleyen Mourinho, ''Milli takım özel bir iş. Ben günlük futbolu seviyorum, günlük çalışmayı seviyorum ve kulüp seviyesinde kalmak istiyorum'' diye konuştu.

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