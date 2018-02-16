Jose Mourinho: Onların soyadı yalancı

Premier Lig'de lider City'nin çok uzağında kalan Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, basında çıkan Paul Pogba'nın mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği haberlerine sert tepki gösterdi.

POGBA'YI SATMAK İSTEMİYORUZ

Pogba ile Mourinho'nun aralarının bozuk olduğu ve Fransız yıldızın ayrılmak istediği iddialarını yanıtlayan Portekizli teknik adam, ''Pogba'yı satmak istediğimiz gibi bir şey yok, böyle şeylerle gelmeyin. Gazeteciler arasında çok iyi bildiğim insanlar var ve soyadları yalancı'' diye konuştu.

BU MAÇTA OYNAYACAK

Mourinho, Manchester United'ın Federasyon Kupası 5. Turu'nda karşılaşacağı Huddersfield Town maçında Pogba'nın oynayacağını söylerken ''Pogba, bu maçta oynayacak. Oyunu analiz etmek için para alıyorsunuz, saçmalamak için değil'' sözlerini kullandı.