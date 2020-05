Jose Mourinho: Para nehirleri kurudu

Tottenham menajeri Jose Mourinho, önümüzdeki yaz transfer dönemiyle ilgili tahminlerini paylaştı.

İşte Jose Mourinho'nun, "Para nehirleri kurudu" manşetiyle çıkan röportajı...

Jose Mourinho, "Dürüst olmak gerekirse, transfer dönemi açıldığında herkes için zor bir süreç başlayacak. Şu an hiçbirimiz transferde ne yaparız diye düşünmüyoruz. Asıl önceliğimiz sağlık otoritelerinin belirleyeceği kurallara harfiyen uymak. Sadece testler, durumlar vs. değil. Her şeyi düşünüyoruz. Ancak, elbette transfer döneminde çok farklı bir piyasa bizi bekliyor." dedi.

"ARTIK ÇILGIN BONSERVİS RAKAMLARINI GÖREMEYECEĞİZ"

"Hepimizi çok farklı bir dünya bekliyor, futbol dünyasını da..." diyerek sözlerini sürdüren Portekizli menajer, "Artık, çılgın bonservis rakamları ve maaşlar göremeyeceğiz. Bazı ligler ve bazı kulüplerin yaptığı inanılmaz yatırımlar artık söz konusu olmayacak. Çılgın rakamlara ve olağanüstü harcamalara alışmıştık ama bundan sonra görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Transfer dönemi ne zaman olacak?" şeklinde gelen soruya Mourinho, "Bence temmuz ya da ağustos ayında transfer dönemi olmayacak. Daha sonrası için açılabilir. Benim kulübüm ise bu konuda çok tedbirli ve temkinli hareket edecek. Dengeyi bozmadan hareket edeceğiz." cevabını verdi.

Portekizli futbol adamı, "Futbol için para nehirleri kurudu artık. Duruma saygı göstereceğiz. Sadece futbol için değil, tüm dünya ve toplumlar için tasarruflu ve tutumlu olma dönemi geldi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.