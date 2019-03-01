Jose Mourinho Real Madrid'e dönebilir

Cristiano Ronaldo ve Zinedine Zidane’nin kulüpten ayrılmasıyla birlikte başlayan Real Madrid düşüşü, son olarak Barcelona mağlubiyeti ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kaosun içinden bir türlü çıkamayan Real Madrid’de yeni bir hoca değişikliğine gidileceği İspanyol medyasında konuşuluyor.

Premier Lig ekiplerinde Manchester United'da görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni adresi La Liga olabilir.

İspanya basını, Portekizli teknik adamın eski takımı Real Madrid'in tekrardan başına geçebileceğini yazdı. Bu iddialara eski Real Madrid başkanı da destek verdi.

REAL MADİR'İ MOURİNHO ÇALIŞTIRACAK

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Real Madrid'in eski başkanı, Ramon Calderon ''İçimden bir his, hatta histen fazlası gelecek sezon Real Madrid'i Jose Mourinho'nun çalıştıracağını söylüyor.'' sözlerini kullandı.

MOURİNHO SICAK BAKIYOR

Ramon Calderon'un bu paylaşımı İspanya'da büyük heyecan yaratırken son olarak Manchester United'ı çalıştıran Mourinho ise geçtiğimiz günlerde tekrar takım çalıştırmaya hazır olduğunu söylemişti.

BAŞKAN HALA İSTİYOR

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, son sezonunda Sergio Ramos ve diğer takım kaptanları ile sorunlar yaşamıştı. İspanyol basını da Real Madrid'in şu anki başkanı Florentino Perez'in Mourinho'yu bir kez daha takımın başında görmek istediğini iddia etmişti.