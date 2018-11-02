Jose Mourinho: Şampiyonluk konuşamayız

Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho, Bournemouth maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.

İLK 4'E GİRDİKTEN SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİRİZ

Şampiyonluk hakkında konuşamayacaklarını belirten Mourinho, ''İlk 4'ün dışında kaldığınızda şampiyonluk konuşamazsınız. Tekrar ilk 4'e girdiğimizde o zaman fikstüre, sakatlıklara bakar ve tekrar konuşuruz.'' sözlerini kullandı.

DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ

Daha iyi bir pozisyonda olmaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, ''Aralık ayının sonunda olduğumuz pozisyon, şimdikinden daha iyi olmak zorunda. Evimizde 19 tane maç oynayacağız. Ancak şampiyonluk adayları Liverpool ve Manchester City ile deplasmanda oynayacağız. Fikstürümüz hoş değil ama daha iyi bir pozisyonda olmamız gerekiyor.'' dedi.