Jose Mourinho Tottenham'ın başına geçti

Hangi takıma gideceği merakla beklenen Jose Mourinho, sonunda kararını verdi.

Portekizli teknik adam, Pochettino ile yollarını ayıran İngiliz ekibi Tottenham'la anlaşmaya vardı.

TOTTENHAM RESMEN DUYURDU

Tottenham Kulübü'nden yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Portekizli teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.





"MOURINHO İŞLERİ DEĞİŞTİRECEK"

Tottenham Başkanı Daniel Levy, bu anlaşmanın ardından "Şimdi Jose gibi futbolun en başarılı menajerlerinden birine sahibiz. Kendisi oldukça tecrübeli, takıma ilham verebilir ve harika bir taktisyendir. Antrenörlük yaptığı her kulübe büyük onurlar yaşattı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz." dedi.





JOSE MOURINHO: "HEYECANLIYIM"

Jose Mourinho ise "Çok büyük mirasa ve tutkulu destekçilere sahip bir kulübe katılmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Takımdaki ve akademideki kalite, beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışacak olmak, buraya gelirken beni en çok etkileyen şey oldu." açıklamasını yaptı.



Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarını çalıştıran Jose Mourinho, sayısız kazandı. 56 yaşındaki Mourinho 3 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Community Shield, 1 FA Cup, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İtalya Ligi, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupa, 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

TOTTENHAM'IN SON DURUMU

Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.



Sezona kötü bir giriş yapan Tottenham, 12 hafta sonunda Premier Lig'de 14 puanla 14. sırada yer aldı.