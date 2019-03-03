Jose Mourinho'dan Pogba'ya gönderme

Barcelona'nın Real Madrid'i 1-0 yendiği maçta tek golü atan Ivan Rakitic' öven Jose Mourinho, aralarının bozuk olduğu eski futbolcusu Paul Pogba'ya da 'Instagram' göndermesi yaptı.

Hırvat futbolcu hakkında konuşan Mourinho, ''Ivan Rakitic, dünyanın en hakkı verilmeyen futbolcularından birisi. Sahada çok iyi, fantastik bir futbolcu. Topla harika oynuyor, basit düşünüyor ve çok etkili bir oyuncu.'' sözlerini kullandı.

''INSTAGRAM HESABINI GELİŞTİRMELİ''

Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Paul Pogba ile sorunlar yaşayan ve Pogba'nın Instagram hesabından kendisi hakkında yaptığı göndermeli paylaşımları tiye alan Mourinho, eski futbolcusuna gönderme yaparak ''Bence Rakitic, Instagram hesabını geliştirmeli. Çünkü Instagram'da pek iyi değil, artık önemli olan buymuş.'' sözlerini kullandı.