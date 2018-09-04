Jose Mourinho'ya vergi cezası

Portekiz Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği dönemde yaklaşık 15 milyon euroluk vergi kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Yıldız futbolcu mahkemeyle anlaşarak 19 milyon euroluk ceza ödemeyi kabul ederek hapis cezasından kurtulmuştu. Aynı durumu bir başka Portekizli Mourinho da yaşadı.

2 MİLYON EURO CEZA KESİLDİ

Manchester United'ı çalıştıran dünyaca ünlü teknik adam, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde vergi kaçırdığını kabul etti. İspanya'da çalıştığı dönemle alakalı 2 vergi suçundan yargılanan Portekizli teknik adama 1 yıl hapis cezası verildi.

Mourinho'nun 2012-2013 yılları arasında 3,3 milyon euro vergi kaçırdığı tespit edilmişti. Mahkeme ile anlaşan Jose Mourinho, 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldı. Ayrıca Mourinho yaklaşık 2 milyon euro ceza ödeyecek.