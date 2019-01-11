Jose Rodriguez: Mourinho beni Chelsea'ye istemişti

Hollanda'da Fortuna Sittard takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Jose Rodriguez, kariyeri hakkında konuştu.

İspanyol basınına röportaj veren Rodriguez, ''Mainz'a transfer olmak bir hataydı. Beni neden yok saydılar anlamıyorum. Oraya gitiğimden beri kariyerim düşüşe geçti. Sorun çıkardığımı söylediler. Agresif bir oyuncu değilim, kimseyle kavgam olmadı. Sanırım beni transfer ettikleri için pişman oldular ve ne diyeceklerini bilemediler.'' sözlerini kullandı.

''MOURINHO İSTEDİ, REAL MADRID İZİN VERMEDİ''

Jose Mourinho'nun kendisini istediğini de söyleyen İspanyol futbolcu, ''Mourinho bana güvenen bir teknik direktördü. Chelsea'ye gittiğinde beni transfer etmek istedi ama Real Madrid, ayrılmama izin vermedi.'' diye konuştu.

2015 yılında Galatasaray'a gelen, 2016'da ise 2.15 milyon euroya Mainz'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, ardından kiralık olarak Malaga, Maccabi Tel Aviv ve Fortuna Sittard'a gönderilmişti.