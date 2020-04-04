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Jose Sosa: Türk halkına yardımda bulunuyoruz

Jose Sosa, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın attığı dayanışma pasını takımdaki tüm yabancı oyuncular adına aldığını açıkladı.

| Haber Merkezi
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Milli Dayanışma Kampanyası’na Trabzonspor’un yerli ve yabancı oyuncularından da destek geliyor.

Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür’den aldığı dayanışması pasını takım kaptanı Jose Sosa’ya atmıştı. Sosa da Uğurcan’dan aldığı pası takımın tüm yabancı oyuncuları adına aldığını duyurdu.

Sosa, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelerini kullandı:

"Uğurcan Çakır’ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor’un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen’e atıyoruz."


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