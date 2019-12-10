Jose Sosa ve Sumudica PFDK'da

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Ç.Rizespor'u 1-0 yenerek 17. sıraya yükselen Kayserispor'da, maç sonu büyük bir sevinç vardı. Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun'a sarıldı.

Beşiktaş, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le yeniden anlaşacak.

Bu sezon her fırsatta bazı futbolcularla yolların ayrılacağını söyleyen Fatih Terim, yönetime ocak ayı transfer dönemi için 5 futbolcunun adını verdi.

Yarın deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Luyindama, Andone, Babel, Feghouli, Adem Büyük ve Yunus Akgün kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde 48 lig maçında 1,85 puan ortalaması yakalarken, Şenol Güneş'in ardından 9 teknik adamın görev yaptığı süreçte en başarılı dönemini yaşıyor.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Lazio'nun, 20 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Vedat Muriç'e İtalya'dan teklif var

Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın, yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti. Ancak Terim'in, bu transferi veto ettiği öğrenildi.

İtalya Serie A'da lider Inter'in 17 puan gerisinde kalan Napoli, teknik direktör Ancelotti'nin yerine Gattuso'yu göreve getirecek. İlk transfer ise Ibrahimovic olacak.

Ibra ile Gattuso, Napoli'ye gidiyor

1 Vedat Muriç'e İtalya'dan teklif var Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Lazio'nun, 20 milyon euro önerdiği ifade edildi.

2 Bülent Uygun, Berna Başkan'ı öptü Ç.Rizespor'u 1-0 yenerek 17. sıraya yükselen Kayserispor'da, maç sonu büyük bir sevinç vardı. Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun'a sarıldı.

3 TFF, kulüplerin harcama limitini yükseltti Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında kulüplere getirdiği harcama limitlerindeki sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.

4 Caner'le Gökhan'a teklif yapılacak Beşiktaş, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le yeniden anlaşacak.

5 Fatih Terim'in transfer listesi Bu sezon her fırsatta bazı futbolcularla yolların ayrılacağını söyleyen Fatih Terim, yönetime ocak ayı transfer dönemi için 5 futbolcunun adını verdi.

6 Arda'nın Galatasaray'a dönüş yolu kapandı Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın, yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti. Ancak Terim'in, bu transferi veto ettiği öğrenildi.

7 Ünal Karaman'ın başarılı grafiği Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde 48 lig maçında 1,85 puan ortalaması yakalarken, Şenol Güneş'in ardından 9 teknik adamın görev yaptığı süreçte en başarılı dönemini yaşıyor.

8 Galatasaray'ın PSG maçı kafilesi Yarın deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Luyindama, Andone, Babel, Feghouli, Adem Büyük ve Yunus Akgün kafileye dahil edilmedi.

9 Savcılığın itirafçı futbolcular hakkındaki talebi Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcılık, itirafçılar hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.