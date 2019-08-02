Ensonhaber.com'a dön

Jose Sosa'da aile pürüzü çıktı

Arjantin basını, Sosa'nın eşinin Trabzon'da uzun yıllar kalmaya sıcak bakmadığını ve kızlarının okulu için Arjantin'e dönmek istediğini yazdı.

Yorum Yap

Jose Sosa'da aile pürüzü çıktı

Trabzonspor yönetimi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'nın 3.2 milyon euro olan ücretini 2.7'ye düşürüp 2 yıl daha uzatma teklifi yaptı.

Sosa henüz bu teklife cevap vermezken, Arjantin basınında "Sosa'nın eşi, Trabzonspor ile sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmıyor. Çünkü okula başlayacak olan ikiz kızları Rufina ve Alfonsina'nın eğitimini kendi ülkesinde almasını istiyor" haberleri çıktı.

Verona maçı sonrası ülkesine giden Sosa'nın eşi ve çocuklarını getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM