Jose Sosa'dan etkileyici performans

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, Sivasspor karşısındaki oyunuyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

34 yaşında olmasına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan Arjantinli futbolcu, en çok ikili mücadele kazanan (12), en çok top kapan (5) ve en çok isabetli pas (39) yapan oyuncu olarak dikkat çekti.

GALİBİYETİN GİZLİ MİMARIYDI

Aynı zamanda Trabzonspor'un attığı iki golün de hazırlayıcısı olan yıldız oyuncu, galibiyetin gizli mimarı oldu.

Bordo-Mavililer, son düdüğün ardından hem galibiyeti hem de liderliği kutladı. Sosa da sevincini ailesi ile birlikte yaşadı.