Jose Sosa'dan Obi Mikel'e 'koronavirüs' tepkisi

Korona virüs salgını yüzünden büyük tedirginlik yaşayan ve “İngiltere’ye ailemin yanına gitmek istiyorum” diyerek Trabzonspor’dan ayrılan Obi Mikel, sözleşmesi feshedildikten sonra Jose Sosa’yı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.

Mikel’in bu hareketinin perde arkasında ise Arjantinli yıldız ile yaşadığı tartışma olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Başakşehir karşılaşması öncesi sosyal medyadan “Futbol oynamak istemiyorum” açıklaması yapan Mikel, bu süreçte takımın kaptanı Sosa’nın tepkisini çekti.

"BİZİM GİBİ TECRÜBELİ OYUNCULARA BÖYLE DÖNEMDE GİTMEK YAKIŞMAZ"

Arjantinli yıldızın Mikel’e, “Bizim çocuğumuz yok mu! Herkes gibi biz de ailelerimiz için endişeleniyoruz. Ancak çözüm bu değil. Virüs tehlikesi dünyanın her yerinde var. Burada işimizi yapıyoruz, biz profesyoneliz. Sözleşmemiz var. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculara böyle bir dönemde gitmek yakışmaz” dediği öğrenildi.

Sosa’nın tepkisine takımdaki diğer arkadaşları da hak verirken, Mikel ise kararını değiştirmedi.

SOSA'NIN KONUŞMASI TAKDİR TOPLADI

Sonrasındaki süreçte Trabzonspor Yönetimi, yıldız oyuncuyla görüşüp karşılıklı fesih yoluyla sözleşmesini sonlandırdı.

Sosa’nın bu konuşması ise hem yönetimin hem de diğer futbolcuların takdirini topladı.