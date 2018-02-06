Josef 235 bin TL dolandırıldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza hırsızlık çetesinin kurbanı oldu. Bilica ve Vederson'dan sonra Josef'i dolandıran çete, tecrübeli oyuncunun 50 bin eurosunu (235 bin TL'sini) çaldı.

ARKADAŞININ TRANSFERİ İÇİN 50 BİN EURO VERDİ

Fanatik'in haberine göre, fJosef'in eşiyle bir alışveriş merkezinde tanışan Hakan K. isimli dolandırıcının eşi, Brezilyalı futbolcunun eşiyle iyi bir arkadaşlık kurduktan sonra, çiftin güvenini kazandı.

Josef'in futbolcu arkadaşı Felipe Nunes'in Türkiye'de takım aradığı dönemde kendilerine yardımcı olacağını söyleyen Hakan K. Josef'ten aldığı 50 bin euroyla ortadan kayboldu.

Yaşanan olayı anlatan Josef Nunes'in açıklamaları şöyle;

"Bolu'ya transfer olmak için Türkiye'ye gelmiştim ancak transfer gerçekleşmedi. Ardından Souza bir arkadaşı olduğunu söyledi. Hakan K. isimli kişi. Bize Yeni Malatyaspor'dan teklif geldiğini söyledi. Teklifin yıllık 400 bin euro olduğunu belirtti, 1+1 yıllık opsiyonlu bir sözleşmeydi. Ancak transfer işlemleri için de sürekli Malatya'ya gidip geldiğini söyledi ve işlemlerin yürütülmesi için de 50 bin euro istedi. Türkiye’de banka hesabım yok, yanımda da öyle bir tutar yok. Josef’ten yardım istedim ve o da 50 bin Euro’yu verdi."

"O süreçte Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı. Ravcı’nın kendisine sözleşme gönderdiğini söyledi ve bunu da mail ortamında bana gösterdi. Gelen maillerde Ali Ravcı'nın maili var, ismi yazıyor kişi bilgisi olarak. Hakan isimli şahıs da zaten hep kendini güvenilir bir kişi olarak tanıtmıştı. Transferle ilgili bir takım harcamalar yaptığı için de parayı vermekte endişe etmedik. Sözleşmeyi görünce sorun yok diye düşündük. Sonrasında Hakan, ‘bugün yarın, diyerek, ‘teknik direktörle görüştük, Başkan ile görüştük’ diyerek erteledi transferi ve transfer dönemi kapandı, ulaşılamaz hale geldi, ortadan kayboldu."

