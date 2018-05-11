Josef: 3 yılda 2. finalimi kaybettim

Diyarbakır'da kupanın finalde kaybedilmesi Fenerbahçe cephesinde tam bir yıkıma neden oldu...

Gazete Habertürk'ün haberine göre, futbolcular büyük üzüntü yaşarken soyunma odasında adeta matem vardı...

TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM

90 dakika sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, “Kelime bulmak zor. Büyük üzüntü yaşıyorum. Taraftardan özür dilemek tek yapacağım şey. Artık başka bir alternatif var ona bakacağız. 3. yılımda 2. kez Türkiye Kupası finali kaybediyorum. Son derece üzücü. Taraftarlarımızdan özür diliyorum” dedi.