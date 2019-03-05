Josef antrenmana çıkması için başka takıma kiralandı

Futbol hayatını Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında sürdüren Josef de Souza, futbol literatürüne geçecek bir ‘transfer’e imza attı. Yaşadığı sakatlığın ardından Paris’te ameliyat olan ve aylarca sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, eski kulübü Vasco da Gama’nın yolunu tuttu.

Al Ahli ile Vasco da Gama arasındaki sözleşmenin kiralık olduğu ve üç aylık bir süreyi kapsadığı ortaya çıktı. Bu süre boyunca maaşı Suudi Arabistan tarafından ödenecek olan ve Brezilya ekibiyle idmanlara çıkacak olan eski Fenerbahçeli futbolcu Josef, anlaşmaya göre Vasco da Gama’nın resmi maçlarında forma giyemeyecek.

Bu sürenin sonunda geri takımına dönecek olan Brezilyalı futbolcu, Al Ahli’nin yaz kampına katılacak. Doktorların ‘Rehabilitasyon için üç ay süreye ihtiyacı var’ dediği Josef de Souza, ülkesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Vasco bana kapılarını açtı, Al Ahli de anlayış gösterdi. Bu iyileşme sürecinin ne kadar süreceğini kesin olarak bilmiyoruz. Ancak en az bir 30 günü var gibi görünüyor” dedi.