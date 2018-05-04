Josef: Beşiktaş bize saygısızlık yaptı

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, Fenerbahçe Gazetesi'nin 173. sayısına röportaj verdi.

Josef de Souza röportajının bir kısmı:

DÜNYA DERBİSİ

Brezilya'da Flamengo - Flumiense arasında oynanan maç büyük derbi olarak görülüyor. Bunun Türkiye'deki karşılığı sence hangi takımlar?

"Brezilya'da birçok takım derbi olarak görülüyor. Türkiye'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya derbileri arasında görülüyor. Brezilya'daki derbilerin Fenerbahçe-Galatasaray derbileri kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Benim de oynamaktan zevk aldığım maçların başında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geliyor."





BEŞİKTAŞ SAYGISIZLIK YAPTI

Kupa maçında Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması ve maçın tatil edilmesi için neler söylemek istersin?

"Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum."