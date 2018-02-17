Josef: Beşiktaş'ı yenecek kapasitemiz var

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, haftaya karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

İkinci yarıda oynadıkları oyunu devam ettirmeleri gerektiğini söyleyen Josef, ''Tabii ki bu önemli galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bize güven kazandırması için çok önemli bir maçtı. Umarım bu şekilde devam ederiz. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzu devam ettirmeliyiz. Çok kompakt bir oyundu.'' sözlerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'I YENECEK KAPASİTEMİZ VAR''

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Beşiktaş maçı, Başakşehir gibi çok zor bir maç olacak. Başakşehir'i yendiğimiz kapasitemiz olduğu gibi Beşiktaş'ı yenecek kapasitemiz de var. Kompakt bir oyun ortaya koyup, çok koştuğumuz zaman orada da iyi bir sonuç alabiliriz.'' şeklinde konuştu.