Josef de Souza: Beşiktaş'a gol atacağım

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Josef de Souza iddialı açıklamalar yaptı.

"YENMEYE GİDECEĞİZ"

Pazar günü sezonun en zor maçına çıkacaklarını söyleyen Brezilyalı Josef, "Biz niyetimizi çoktan ortaya koyduk, Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz. Kimsenin başka bir şey düşündüğü yok" dedi.

Fenerbahçe'nin Mehmet Topal ile birlikte orta sahadaki yükünü çeken Josef de Souza, Beşiktaş'a karşı çok özel hazırlandıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Bizim için sezonun belki de en zor maçı" dediği derbiyi kazanmak istediklerini, bunu başarmaları halinde şampiyonluğun en güçlü favorisi olacaklarını belirtti.

"BEŞİKTAŞ'A GOL ATACAĞIM"

Josef, "Gerçekten çok zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Tıpkı Başakşehir maçı gibi hayati öneme sahip bir maç. Ancak hiçbir çekincemiz ve korkumuz yok. Biz niyetimizi çoktan ortaya koyduk, pazar günü sahada galip gelebilmek için mücadele vereceğiz. Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz. Takımda kimse başka bir sonuç düşünmüyor" açıklamasını yaptı.

Derbileri çok sevdiğini sözlerine ekleyen Josef, "Daha önce G.Saray'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşadım. Beşiktaş'a da gol atacağım. Galibiyet bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak" şeklinde konuştu.