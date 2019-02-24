Josef de Souza: Fenerbahçe kazanır

Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, eski takımının Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi değerlendirdi.

beIN SPORTS'a konuşan Josef de Souza, ''Beşiktaş maçları her zaman muhteşem maçlar oldu. İyi takımları vardı ama genelde Fenerbahçe kazandı. Umarım böyle devam eder.'' sözlerini kullandı.

''GALİBİYETE İHTİYACI VAR''

Fenerbahçe'nin mutlak galibiyete ihtiyacı olduğunu belirten Brezilyalı orta saha, ''Fenerbahçe'nin yukarılara tırnanmak için galibiyete ihtiyacı var. Bir derbi galibiyetinden daha fazla hiçbir şey güven veremez.'' dedi.