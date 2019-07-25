Josef de Souza: Türkiye'den teklif aldım

Vize işlemler için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, geleceği hakkında konuştu.

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM

Tecrübeli futbolcu, "Türkiye benim ikinci evim. Ailem de burada. Suudi Arabistan ile alakalı bir vize işim var. O yüzden buraya geldim" dedi.

TEKLİFLER ALDIĞIM DOĞRU

Türkiye'den teklif aldım diyerek Galatasaray'ı doğrulayan ancak takım ismi vermekten kaçınan Josef, "Türkiye'den transfer teklifleri aldığım doğru ama takım ismi belirtmek istemiyorum. Şu an sadece takımıma odaklanmış durumdayım, ufak bir vize işlemleri sebebiyle İstanbul'a geldim" şeklinde konuştu.