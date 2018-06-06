Josef de Souza'dan transfer açıklaması

Son 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza'nın transfer döneminde sarı-lacivertli formaya veda edebileceği konuşuluyor.

Brezilyalı futbolcuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden ciddi teklifler geliyor. Bütün bu gelişmeleri değerlendiren Josef de Souza, Fenerbahçe'den ayrılırsa ülkesine geri dönmeyi hedeflediğini belirtti.

GERİ DÖNERSEM VASCO DA GAMA OLACAK

Brezilya'da yetiştiği kulüp olan Vasco'ya dönmek istediğini söyleyen Josef, "Hep açıkça ifade ettim. Eğer 2-3 yıl içinde Brezilya'ya geri dönersem, bu Vasco da Gama olacak. Benim ortaya çıkmamı sağlayan kulüp Vasco. Vasco için iyi şeyler yapamadım, taraftarlara ve kulübe sevgimi onlara göstermek benim hayalim" ifadelerini kullandı.

RIO'YA YAKIN OLMAK İSTERİM

Başka bir takıma gitmesi durumunda Rio'ya yakın bir takımda olmak istediğini belirten Sambacı, "Futbolda kesin bir mantık yok ve her şey olabilir. Profesyonel olarak konuşmam gerekirse, bir teklif geldiğinde Flamengo, Fluminense ve Botafogo'dan gelmesini isterim. Önceliklerim olduğunu söyledim. Brezilya'ya geri dönersem, Rio'da oynamak isterim çünkü ailem orada" dedi.

Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis bedeliyle 2015'te Sao Paulo'dan transfer ettiği Josef, geçen sezon 41 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.