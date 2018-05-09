Josef: F.Bahçe'de hiç kupa kazanamadım

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit ismi Josef de Souza, Fenerbahçe formasıyla ilk kupa için sabırsız ve heyecanlı olduğunu söyledi.

HİÇ KUPA SEVİNCİ YAŞAYAMADIM

Josef, "Fenerbahçe ile kupa sevinci yaşayamadım. Bu hem benim hem de takımım için hak edilmeyen bir durum. Taraftarımızla birlikte kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

NABİL DİRAR İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan sakatlığı nedeniyle Bursa maçında oynayamayan Nabil Dirar'ın kupa finalinde sağ kanattaki yerini alacağı bildirildi. Dirar yine Kocaman'ın ilk tercihi olacak.