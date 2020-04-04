Josef: F.Bahçe'yi seviyorum ama başka takıma da giderim

Bir dönem Fenerbahçe’nin de formasını giyen Josef de Souza, Bein Sports’a açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, Türkiye’de unutamadığı maç için, “Benim için özel, unutulmayacak maç; Galatasaray deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray’ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı” dedi.

Gelecek planları hakkında konuşan Josef, “Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye’ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye’ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, “Fenerbahçe’yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum” sözleriyle aktardı.