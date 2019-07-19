Josef, Galatasaray'ın gündeminde

Fenerbhaçe'nin eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'i almasının ardından bu kez de sarı-kırmızılı ekip, bir dönem sarı-lacivert formayı giyen Josef'e talip oldu.

G.SARAY JOSEF'LE ANLAŞTI

Fernando'nun gidişinin ardından orta sahaya Fulham'ın Fildişili yıldızı Jan Michael Seri'yi transfer eden sarı kırmızılı ekip, rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye sattığı Josef'le anlaşan Cimbom, 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Suudi Arabistan futboluna getirilmesi planlanan yabancı sınırını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Josef için kiralama teklifi yaptı.

Ancak Josef'in transferine Galatasaray taraftarları karşı çıkıyor. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sarı-kırmızılı takım için yaptığı olumsuz yorumları hatırlatan taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun alınmasını istemiyor.

Josef de Souza, geçen sezon Jailson'un Belhanda'ya attığı tokat sonrası yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Vatandaşına destek olan Josef, "Onlar bizim gibi değil" derken Belhanda'nın daha önceden bu tokadı hak ettiğini ifade etmişti.