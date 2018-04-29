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Josef: Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Skrtel

Josef de Souza, Kasımpaşa maçında başından yaralanan Martin Skrtel'le ilgili bir paylaşım yaptı. Brezilyalı futbolcu Şenol Güneş'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Josef: Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Skrtel
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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in kafası yarıldı.

Maç boyunca iki kez kafası kanayan Slovak stopere hastanede 10 dikiş atıldı. Takım arkadaşı Josef de Souza sosyal medya üzerinden Skrtel'e destek verdi.

KAVGADAN KAÇMADIĞIN İÇİN TEBRİKLER

Souza, Skrtel'in dikiş atılmadan önceki fotoğrafını paylaşarak "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" sözlerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERME

Josef, "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler" yazarak olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş'e gönderme yaptı.

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