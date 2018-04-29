Josef: Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Skrtel

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in kafası yarıldı.
Maç boyunca iki kez kafası kanayan Slovak stopere hastanede 10 dikiş atıldı. Takım arkadaşı Josef de Souza sosyal medya üzerinden Skrtel'e destek verdi.
KAVGADAN KAÇMADIĞIN İÇİN TEBRİKLER
Souza, Skrtel'in dikiş atılmadan önceki fotoğrafını paylaşarak "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" sözlerini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERME
Josef, "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler" yazarak olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş'e gönderme yaptı.