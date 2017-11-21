Josef: Porto Beşiktaş'ı deplasmanda yenebilir

Fenerbahçe orta sahasının değişilmez isimlerinden, Porto'nun UEFA Kupası kazanan 2010-11 sezonu kadrosunda yer alan Josef de Souza, Beşiktaş - Porto maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

ABOUBAKAR HARİKA BİR SEVİYEYE ULAŞTI

Aboubakar'ın Porto'da fark yarattığını belirten Josef, "Aboubakar Türkiye'de ciddi etki bıraktı ve şu anda da Porto'nun aradığı forvet oldu. Kulübün onu tekrar geri kabul etmesi iyi bir şeydi ve harika bir seviyeye ulaştı. Aboubakar ve Porto için harika bir sezon oluyor. Sergio Conceiçao da ondan en iyi performansını almayı başarıyor" dedi.

PORTO KAZANABİLİR

Josef de Souza, karşılaşmanın sonucuna dair ise, "Porto, ligde ortaya koyduğu oyunu bu maçta da yansıtabilirse, Beşiktaş deplasmanından kazanarak, pozitif bir sonuçla ayrılabilir" yorumunu yaptı. Beşiktaş ile Porto, Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında 20:00'de karşı karşıya gelecek.