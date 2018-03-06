Josef: Quaresma'dan özür dilemedim

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Josef de Souza'ya fiziksel temasta bulunan Quaresma kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçeli Josef de Souza, Ricardo Quaresma'dan özür dilediği iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

TAMAMEN SAÇMALIK

Brezilyalı futbolcunun açıklamasında “Quaresma’dan özür dilediğim şeklindeki haberler tamamen saçmalıktır. Onunla hiçbir şekilde diyalog kurmadım, bu yalanı çıkaranlar kimlerse onlara sorun, nereden ve neden uyduruyorlar? Ben özür dilenecek hiçbir şey yapmadım, kimseden de özür falan dilemedim” ifadeleri yer aldı.