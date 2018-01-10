Josef: Şampiyonluk yaşamak istiyorum

Fenerbahçeli Josef de Souza, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk yarının son haftalarındaki başarıyı 2. yarıda tekrarlamak istediklerini söyleyen Brezilyalı, "Burada daha çok gelişiyorum. Bu gelişmeyi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum" dedi.

Antalya'daki hazırlık kampının çok iyi gittiğini söyleyen Josef De Souza, "Hepimiz ilk 6 maçın önemini çok iyi biliyoruz. Oynayacağımız takımlar şampiyonluk için olan ekipler. Zor maçlar olacak ama bu karşılaşmalar için hazırız ve kazanacak şartlarımız da mevcut. Umarım, 2017'yi olduğu gibi 2018'i de aynı şekilde bitiririz." dedi.

"KONTRATIMI YENİLEMEK İSTİYORUM"

Sezon başında ve ara transfer döneminde İngiltere Premier Ligi'nden teklif geldiğinin hatırlatılması üzerine Brezilyalı oyuncu, "Sezon başındaki teklif artık geçti. Burada kendi isteğimde kaldım. Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum. Kontratımı yenilemek istiyorum. Sezon başında transferin neden gerçekleşmediğini söylemek istemiyorum. Burada daha çok gelişiyorum. Bu gelişmeyi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni hocamızla 6 aylık çalışma imkanı bulduklarını kaydeden de Souza şöyle devam etti, "Aykut Hoca'nın gelişinin ardından defansif olarak daha iyi hale geldik. Defansta daha başarılıyız. Gerçekten Antalya kampında çok iyi çalışıyoruz. Yeni sistemler de deniyoruz. Umarım bunların karşılığını alırız. Aykut Hoca'nın gelişiyle birlikte orta sahada daha iyi oyunu yönlendiren hale geldik. Mehmet Topal'la daha çok orta sahayı yönlendirme ve oyunu okuma gibi bir görevimiz var. Orta sahayı toparlayıp daha sonra ileri çıkıyorum."





Takımın öz güveninin son 5 galibiyetle daha iyi hale geldiğini kaydeden Josef de Souza, "Sene başında da iyi oynadığımız maçlar oldu. Ancak şanssız goller yedik. Her yaptığımız hata kendi kalemizde golle sonuçlandı. Bu hataları hdaha az yapmaya başladık. Farkımız aslında süre geçtikçe takım olgunlaştı. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum." sözleriyle takımla ilgili ümitli konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSLAR EŞİT"

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Josef de Souza, "Lig henüz bütün takımlara açık. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Biz maçlarımızı kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonluk için şavaşan bütün takımların şansları eşit. Aynı tutarlılıkta devam ettiğimiz sürece en iddila ekiplerden biri olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.