Josef sesleri taraftarı kızdırdı

Fernando Reges'i 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray'ın ön libero bölgesine kimi transfer edeceği merak ediliyor.

Ndiaye'nin ardından Fernando'nun da gitmesi üzerine o bölgeye takviye yapmak zorunda kalan sarı-kırmızılılar için Josef de Souza iddiası ortaya atıldı.

Cimbom, Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte adlı internet sitesinin haberine göre eski Fenerbahçeli futbolcunun peşinde.

ARABİSTAN'DA YABANCI SINIRI SIKINTISI

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun kulüplere yabancı futbolcu sınırlaması getirmesi ise Josef'in takımdan ayrılma iddialarını güçlendirmiş durumda.

Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar, Fernando gibi bir ismin satılıp onun yerine Fenerbahçe'de tutunamayan Brezilyalı futbolcu Josef'in alınmasına karşı çıkıyor.

Josef'in Galatasaray için yetersiz olduğunu düşünen taraftar grupları, yönetime baskı kurarak transferi engellemeyi hedefliyor.