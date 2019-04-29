Josef Sural hayatını kaybetti

Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadele sonrası takım otobüsüne binmeyen Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Josef Sural özel olarak kiraladıkları vip minibüs ile şehre dönmek istemişlerdi.

JOSEF SURAL'DAN ACI HABER GELDİ

Ancak Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonrası yaralanan 7 futbolcu arasında durumu en kritik isim ise Josef Sural'dı. Hastaneye kaldırılan ve hemen ameliyata alınan Çek futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alanyaspor Kulübü, 28 yaşındaki futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.