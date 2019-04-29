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Josef Sural son yolculuğuna uğurlanıyor

Trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'a Aytemiz Alanyaspor'un tesislerin cenaze töreni düzenlendi.

Josef Sural son yolculuğuna uğurlanıyor
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Spor dünyasını yasa boğan kazada hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için tören düzenlendi.

Sural, Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün Kayseri deplasmanı dönüşü devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

TAKIM ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Alanyaspor tesislerinde Çek futbolcu içi cenaze töreni düzenlendi. Takım arkadaşları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

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