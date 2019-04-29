Josef Sural yeni baba olmuştu

Kayserispor maçı sonrası 6 arkadaşıyla birlikte takım otobüsüne binmeyen ve özel bir araçla Alanya'ya dönmek isteyen Josef Sural, minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan Çek futbolcunun son paylaşımları ise yürekleri burktu. 8 yaşında bir çocuğu olan Sural, 7 Şubat'ta ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. Sural, bebeğiyle birlikte fotoğraf çektirmişti.

İşte 28 yaşındaki futbolcudan arda kalan o kareler:

Eşinin kaza geçirdiği haberini alır almaz çocuklarıyla birlikte hastaneye gelen Denisa Sural, ölüm haberi sonrası adeta yıkıldı.

"TÜRK GİBİYDİ"

Sural'ın ölümü sonrasında TRT Spor'a konuşan Alanyaspor kaptanı Haydar Yılmaz, "Konuşmak çok zor. Ben de herkes gibi şoktayım. Sabaha kadar uyumadım. İzmir'e döndüm. Alanya'da değilim. İlk uçakla gideceğim, keşke orada olabilseydim. Takımımızda yeri çok ayrıydı. İçimizden biri gibiydi, Sural Türk gibiydi adeta. Gerçekten şaka gibi, inanamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelseydi, kader böyleymiş." dedi