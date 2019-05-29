Josef Sural'ın ailesi trafik sigortasından yararlanacak

Geçtiğimiz günlerde Alanyasporlu bazı futbolcular, Kayserispor deplasmanından özel bir araçla dönmek istemiş ancak Alanya’ya 5 km kala kaza yapmıştı.

Av. Mahmut Altınel, kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın ailesine ödenecek tazminatla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Altınel'in sözleri:

Ülkemizde genel olarak Trafik Sigortası olarak bilinen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ile ilgili yanlış bilinen bir çok husus bulunmaktadır.

Bu hususların en başında Trafik Sigortası yaptırdığım zaman kusurumuz nedeniyle 3. kişilere karşı sebebiyet verdiğim “bedeni, maddi ve manevi zararların” tamamını sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır? YANLIŞ.

“Trafik sigortası her yıl değişen oranda 2019 yılı kişi başı bedeni zararlar (bakıcı gideri dahil sürekli iş görmezlik zararı) 360.000 TL, maddi araç hasarları ile ilgili zararlar için 36.000 TL’ye kadar sorumluluğu bulunmaktadır. Aşan zararları zorunlu sigorta olan Trafik Sigortası Poliçesi kapsamında karşılamak mümkün değildir. DOĞRU.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri deplasmanında dönen Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için kiralanan VIP minibüs Alanya’ya 5 km kala kaza yaptı. Meydana gelen kazada Alanyaspor Futbolcusu Josef Sural vefat etti. Bu vefat nedeniyle Alanyaspor camiası ile tüm sevenlere başsağlığı ve sabır dileriz.

Meydana gelen elim kaza, ailesine ödenecek tazminat tartışmalarında beraberinde getirmiştir. Öncelikle bu kazada tazminat almaya kim hak sahibi, tazminat ödemeye kimler yükümlü, tazminat miktarı nedir? Sorularına cevap vermemiz gerekmektedir.

HANGİ ZARARLAR ÖDENMEKTEDİR?

Bir yakınını trafik kazasında kaybedenler, Türk Hukuk Sistemi’ne göre destekten yoksun kalma zararları dediğimiz destekten yoksun kalma tazminatı, vefat nedeniyle manevi tazminat ayrıca cenaze defin giderleri ile ilgili zararlarını talep etme hakkına sahiptir.

KİMLER HAK TALEP EDEBİLİR?

Ödenecek destekten yoksun kalma tazminatı, mirasçılık sıfatına bağlı olmadan vefat edenin sağlığında destek verdiği yakınları talep edebilirler. Tazminat miktarı, vefat eden kişinin yaşına, gelirine, kusur durumuna, talep eden yakınlarının yaşına, yakınlık derecesine göre değişmektedir. Gelir ne kadar yüksek olursa destekten yoksun kalma tazminatı yüksek olacaktır. Vefat eden futbolcunun eşi, iki çocuğu, hayattaysa annesi, babası dahil sağlığında maddi olarak destek verdiği yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat alabilir. Ayrıca vefatı nedeniyle acı ve elem duyan yakınları manevi tazminat talep edebilirler.

TAZMİNAT ÖDEMEYE KİMLER SORUMLUDUR?

Tazminat ödeme sorumluluğu olanlar Türk Hukuk Sistemi’ne göre kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ve aracı işleten -hukuki sorumluluk yüklenen çoğu zaman aracın sahibi olan kişi- ve şirketler bu parayı ödemekle yükümlüdür. Öncelikle kısa süreli bir kiralama olduğu için araç işleteni sorumluluğu araç kiralayanlara yerleşik içtihatlara göre geçmeyecektir. Bu nedenle araç sürücüsü, araç işleteni vip hizmet veren şirket ve kiralama ilişkisine bağlı olarak araç şirkete ait değilse araç maliki çoğunlukla ruhsat sahibi sorumlu olacaktır. Alanyaspor Futbol Kulübü’nün tazminat sorumlusu olup olmayacağı süreci tüm hukuki değerlendirmeler yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

ÖDENECEK TAZMİNAT MİKTARI NE KADAR?

Ödenecek tazminat miktarı hesaplanırken vefat eden futbolcu ile ilgili bir çok hususun aktüerler tarafından irdelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle aktüerler futbolcu transferi ve ücretleri ile ilgili konusunda uzman teknik ve bilimsel yeterliliği olan uzmanlardan yardım almaları gerekir. Aksi halde klasik aktüer yöntemleriyle doğru tazminat hesaplamak mümkün değildir.

29 yaşında vefat eden futbolcunun aktif futbolcu hayatı ne kadar süreceği, hangi yaşta yıllık ne kadar ücret alacağı, yaşam tabloları esas alınarak yaşama olasılığı gibi hususlar tazminat hesabı açısından önem arz etmektedir. Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan futbolcunun 38 yaşına kadar futbol hayatı devam edecekse varsayılan 9 yıllık bir süre için geliri maksimim düzeyde profesyonel futbolcu gibi olacaktır. 38 yaşından sonra geliri aktif futbol hayatı sona eren futbolcular emsal olarak hesaplanarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca futbolcunun aktif futbol hayatı bittiğinde teknik direktör gibi futbol ekonomisinin içinde olma ihtimali dahil tüm olasılıklar incelenmelidir.

Yıllık 1 milyon euro ücret aldığı varsayılırsa 9 yılda 9 milyon dolar geliri olacaktır. Fakat futbolcunun 9 yıl boyunca sabit 1 milyon euro geliri olacağını düşünmek pek doğru olmayacaktır. Futbolcunun yaşı ilerlediğinde kendisine ödenecek yıllık ücret de düşecektir. Biz düşmeyecek şekilde bile hesapladığımızda geliri 60 milyon TL'ye denk geliyor.

Yakınlarına desteği, yakınlık ve destek derecelerine göre oranlama üzerinden hesaplanır. Yani bu rakam Türk Hukukuna göre Yani 30-35 milyon TL'yi geçemeyecektir. Yıllık ücreti net olarak öğrenildiğinde bu hesaplamaları doğru bir şekilde yapmak mümkün olacaktır.