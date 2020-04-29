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Josef Sural'ın kazadan önceki son fotoğrafı

Geçtiğimiz yıl Alanyasporlu futbolcuların yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın, bir akaryakıt istasyonunda çekilmiş son görüntüsü ortaya çıktı.

| DHA
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Geçen sezon 1-1 sona eren Kayserispor deplasmanının ardından takımdan ayrı minibüsle dönen Alanyasporlu futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural bir kaza geçirmişti.

Kaza sırasında başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitimişti.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Futbolcuların bulunduğu VIP minibüsün kazadan birkaç saat önce bir akaryakıt istasyonunda durduğu, bu sırada da bir taraftarın futbolcuları görüp, çektiği fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğrafta, futbolculardan Baiano'nun ayakta minibüsün arka kapısının önünde durduğu, hemen önünde de kaza sırasında o kapıdan fırlayıp yaşamını yitiren Josef Sural'ın oturduğu görüldü.

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