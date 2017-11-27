Antalyaspor galibiyeti nedeniyle takımı tebrik ediyorum diyen Josef, "Savaşarak bu maçı aldık. Çok zor bir maçtı. Daha önce bu statta galip gelmemiştik. Bugün burada kazanddık. Mantalitemizi değiştirdik ve kazanmak için bu şekilde devam etmeliyiz." dedi.

MEHMET TOPAL VE TRANSFER AÇIKLAMASI

"Mehmet Topal'la defansif olarak daha iyiyiz." vurgusunu yapan Brezilyalı oyuncu, "Bu sezon fazla gol yedik ve Mehmet Topal'ın devreye girmesi gerekiyordu. Bu Ozan'ın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ozan’ın özellikle ofansif anlamda takıma çok fazla katkısı oluyor. Ama Mehmet Topal'la defansta daha iyi olduk." ifadelerini kullandı.

İsminin transferle anılmasıyla ilgili de konuşan Josef, "Transfer haberleri yalan. Fenerbahçe'de mutluyum ve burada kalmak, sözleşmemi uzatmak istiyorum." diye konuştu.