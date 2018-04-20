Josef ve Soldado, Beşiktaş'ı suçladı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği ancak 58. dakikada Şenol Güneş'in kafasının yarılmasıyla tatil edilen maçın ardından sarı-lacivertli futbolcular siyah-beyazlı ekibi suçladı.

JOSEF: NE FARK VAR

Brezilyalı Josef, sosyal medya hesabından Vodafone Arena'da oynanan geçmiş maçlarda yaşanan olaylarla ilgili bir fotoğraf paylaştı. Josef, Şenol Güneş'in Kjaer'in çenesini sıktığı ve idari menajer Hasan Çetinkaya'nın kafasının kanadığı fotoğrafları yan yana koyarak, "Fark ne? Açıkçası ben anlamadım." notuyla paylaştı.

Josef'in paylaşımı;

Josef de Souza, Beşiktaş derbisi sonrası bir paylaşım daha yaptı: “Korkaklık insanlığın en kötü karakteri."

SOLDADO DA BEŞİKTAŞ'I SUÇLADI

Olaylı derbinin ardından Fenerbahçeli Roberto Soldado, Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olaylar nedeniyle tatil edilirken, sarı-lacivertlilerin golcüsü Roberto Soldado'dan paylaşım geldi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan İspanyol oyuncu; "Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlardan bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk Futbolu’nun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!" ifadelerini kullandı.